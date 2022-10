Juventus-Empoli 4-0: i bianconeri giocano bene e convincono

Nell'anticipo dell'undicesima giornata la Juventussfida l'Empoli nella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri scendono in campo con la formazione tipo, al netto delle assenze. In porta confermato Szczesny, davanti al polacco linea a tre con Danilo, Bonucci e Rugani. Sulle corsie spazio a Cuadrado e Kostic, con McKennie, Rabiot e Locatelli a comporre la cerniera centrale. In avanti Kean, e non Milik, affiancherà Vlahovic nel tandem offensivo. Gli ospiti rispondono con il consueto 4-3-1-2, senza esclusione di colpi. Infatti nei toscani dal 1' l'ex Pjaca, posizionato dietro le due punte Satriano e Destro. In difesa confermatissimo Parisi, obiettivo dei bianconeri per il prossimo calciomercato.