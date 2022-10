Juventus-Empoli, bianconeri strafavoriti secondo i bookmakers

La Juve nelle ultime otto gare giocate in casa in campionato ha alternato un pareggio e una vittoria. La squadra di Massimiliano Allegri non vince due partite di fila tra le mura amiche in Serie A da marzo: in quel caso i successi furono contro Spezia e Salernitana. La squadra bianconera ha collezionato finora 16 punti. Se il dato dei gol fatti è carente (solo 13), quello dei gol subiti è incoraggiante: sono stati solo 7, che la rendono la terza miglior difesa. Era dal 2018 che non ne subiva così pochi e addirittura dal 2014 che non faceva almeno 5 clean sheet nelle prime 10 giornate (furono 7). L'Empoli invece ha perso solo una volta in trasferta, collezionando una vittoria e tre pareggi. Anche gli azzurri stanno rendendo bene dietro, con 11 gol subiti: solo nel 2006 ne avevano presi meno.