Juventus-Empoli: designato l’arbitro della sfida

La squadra bianconera scenderà in campo nella giornata di venerdì contro la squadra toscana nella partita valevole per l'undicesima giornata di Serie A

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato nel derby contro il Torino , fornendo anche una prestazione che ha convinto per lunghi tratti, nonostante i soliti buchi di trama e le difficoltà all'interno della partita. Una vittoria che ha però dato fiducia alla squadra , che sembra essere riuscita ad uscire dal brutto periodo che l'aveva risucchiata e che non le consentiva di esprimersi al meglio.

I bianconeri sono comunque in ritardo in classifica rispetto alle prime posizioni, con il distacco dal Napoli capolista che si attesta sui 10 punti, molti considerando il ritmo che sta tenendo la squadra di Luciano Spalletti, ed in generale quelle davanti. La formazione di Massimiliano Allegri scenderà in campo venerdì sera nell'anticipo dell'undicesima giornata, che la vedrà ospitare l'Empoli.