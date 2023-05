Juventus: emergenza sulla destra, Allegri pensa alle soluzioni

Il tecnico livornese deve fare i conti con le assenze sulla fascia e trovare le soluzioni per questa ultima parte di stagione

redazionejuvenews

La Juventus è tornata alla vittoria nella partita disputata domenica contro il Lecce: dopo un mese i bianconeri sono tornati a conquistare i tre punti in serie A, confermando il loro terzo posto ad un solo punto di distacco dalla Lazio seconda in classifica. La squadra bianconera è ora attesa dalle ultime cinque partite della serie A, cinque finali per riuscire ad ottenere l'obiettivo minimo della stagione, il secondo posto in campionato, con lo scudetto ormai vinto dal Napoli.

La prima di queste finali verrà disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta, nella partita in programma a Bergamo domenica all'ora di pranzo, dove il tecnico della Juventus dovrà far fronte alle assenze lasciate in eredità dalla partita con il Lecce. Il terzino MattiaDeSciglio sia infatti infortunato al crociato, e per lui la stagione è terminata.all'assenza del giocatore italiano si aggiungerà anche quella di Matias Soule, convocato dall'Argentina per il mondiale under 20, e costretto a saltare le ultime tre giornate di campionato.

Per la fascia destra rimane quindi eleggibile il solo Cuadrado, con Allegri che dovrà chiedere gli straordinari al terzino colombiano, o dovrà dirottare Chiesa su quella fascia, come accaduto altre volte in passato. Un problema che il tecnico dovrà affrontare in queste ultime giornate, importanti per il futuro dei bianconeri.