Juventus, emergenza senza fine: il dato che fa riflettere

Emergenza senza fine in casa Juventus, soprattutto dopo la positività riscontrata in Bentancur: Tuttosport riporta un dato che fa riflettere

redazionejuvenews

La Juventus si appresta ad affrontare la Lazio nell'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato, consapevole che il distacco dalla capolista Inter è rimasto invariato, dopo il successo dei nerazzurri ottenuto ieri sera sul campo del Parma. Uno svantaggio che da qui al termine della stagione sarà difficilmente colmabile per la squadra di Andrea Pirlo, che non potrà permettersi ulteriori passi falsi. Per la prima volta dopo diverso tempo, il destino non sarà nelle mani della VecchiaSignora, che dovrà sperare in qualche inciampo dei nerazzurri. I torinesi ripartono dai tre punti incassati nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, dopo l'ennesimo pareggio maturato sul campo dell'Hellas Verona sabato scorso.

Ospite della Juventus all'Allianz Stadium sarà la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla mancata disputa della sfida contro il Torino, a causa dei tanti contagi da Covid-19 che si sarebbero registrati all'interno della squadra granata. Detto questo, gli aquilotti hanno quindi 90' in meno nelle gambe e Pirlo dovrà essere bravo nel saper impostare una partita accorta per evitare che il centrocampo biancoceleste crei problemi alla mediana bianconera. A complicare ancor di più i piani dei campioni d'Italia in carica, l'assenza di Rodrigo Bentancur, risultato positivo al tampone molecolare. Alla Continassa filtra apprensione circa l'esito dell'ultimo giro di test alla vigilia di Lazio-Juventus.

Un'emergenza senza fine quella cui sta andando incontro la Juventus fin dall'inizio della stagione, con Andrea Pirlo che non ha mai potuto svolgere sedute di allenamento al completo. Tra infortuni, squalifiche e positività al Covid-19, i bianconeri sono stati la squadra che finora ha dovuto maggiormente fare i conti con la ristrettezza della rosa, dovuta, appunto, alle tante assenze. A conferma di quanto detto, l'edizione odierna di Tuttosport, che ha riportato un dato che fa riflettere: il Maestro è stato costretto a rinunciare ad almeno quattro giocatori per partita. In vista dei due prossimi impegni, lo staff tecnico della Juventus spera di poter recuperare almeno un paio di elementi.