Juventus, Dybala convince a metà mentre Morata continua a segnare

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus è alla ricerca del bomber. Dybala non convince a pieno, mentre Morata segna un altro gol.

redazionejuvenews

La Juventus vince e convince contro il Malmoe, con una prestazione di altissimo livello. Gli uomini di Massimiliano Allegri scendano in campo con la giusta mentalità, attaccando con continuità, mantenendo il possesso palla e senza mai rischiare in fase difensiva. Una prestazione praticamente perfetta. A prendersi la scena sono stati sicuramente Cuadrado e Alex Sandro, migliori in campo tra le fila bianconere, ma altri due giocatori meritano un discorso a parte: Morata e Dybala. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo in molti si sono chiesti come avrebbe fatto la Juventus ha colmare il vuoto lasciato da un attaccante da 30 gol a stagione. Kean, comprato al posto del portoghese, nonostante tutte le grandissimi qualità, non può essere abbastanza. Tutti hanno quindi puntato il dito verso Dybala, chiamato a prendere per mano la squadra.

In effetti il fantasista argentino ha tutte le qualità per poter essere l'uomo decisivo in questa Juventus, messo al centro del progetto da Massimiliano Allegri. Ieri al termine del match Del Piero ha rivelato: "La storia di Dybala alla Juve è cambiata molto con la decisione di Cristiano Ronaldo di andare via. Lui ha sempre desiderato di restare alla Juve e la Juve conferma di volerlo tenere. Credo presto arriveranno buone notizie sul contratto". Rinnovo in vista quindi per la Joya, che però non sta incidendo così tanto nel gioco della Juventus. Tanta, tantissima classe, ma poca concretezza. Ieri sera se non fosse stato per il gol su calcio di rigore (tirato abbastanza male), difficilmente l'argentino sarebbe riuscito a segnare.

Un po' a sorpresa, il vero trascinatore di questo inizio di stagione (insieme a Federico Chiesa) sembra essere Alvaro Morata, che dopo le pesanti critiche subite in estate per le sue prestazioni a Euro2020, si è rivelato il possibile bomber della Juventus. Un gol importantissimo in campionato, quello che aveva dato speranza contro il Napoli, e un altro gol ieri sera, quello del definitivo tre a zero. In attesa di Dybala, la Juventus si coccola l'attaccante spagnolo.