Juventus, dubbio Chiesa per Allegri: le ultime in vista della Lazio

Chiesa è il grande punto di domanda per Allegri in vista del match contro la Lazio: l'attaccante della Juventus dovrebbe partire dall'inizio

La maggiore incertezza sulla formazione titolare riguarda in particolare l'impiego di Federico Chiesa. Il giocatore non sarebbe al top della forma a causa del risentimento che lo ha costretto ad abbandonare anticipatamente il ritiro con la nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, questo piccolo intoppo non lo fermerà dal candidarsi dal 1' minuto contro i biancocelesti. Se Allegri optasse invece per risparmiarlo, Moise Kean più di Arkadiusz Milik sarebbe il principale indiziato a sostituirlo.