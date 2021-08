Juventus – Da Dragusin a Pellegrini: 5 giovani bianconeri verso il prestito

La Juventus è pronta a mandare in prestito cinque giovani talenti bianconeri: Dragusin, Delli Carri, Ranocchia, Fagioli e Pellegrini.

redazionejuvenews

A poche ore dalla fine dell'estate, la dirigenza della Juventus ha ormai completato gli acquisti principali. Aspettando di capire se arriverà o meno un nuovo centrocampista o un nuovo attaccante, i bianconeri sono alla ricerca di squadre in cui poter mandare in prestito i propri giovani talenti. Sono molti, infatti, i giovani bianconeri che a Torino non riescono a trovare spazio e che invece meriterebbero una chance da titolare. Per questo motivo la dirigenza è molto attiva e nelle prossime ore proverà a cercare una nuova casa per i talenti bianconeri. Vedremo se da qui alla fine del mercato ci saranno altre novità.

Il giocatore più ricercato è sicuramente Dragusin, giovane difensore classe 2002. La Juventus, dopo un'estate di trattative, è riuscita a trovare un accordo con il Cagliari per mandare il giocatore in prestito in Serie A. Per il centrale si tratta di un'opportunità unica, da sfrutta fino in fondo. Delli Carri invece è ad un passo dalla Salernitana, dopo che era sembrato molto vicino al Cittadella. Il difensore bianconero ha già svolto le visite mediche con il club di Serie A e a breve dovrebbe essere ufficializzato il suo trasferimento in prestito. Un altro giocatore con le valigie in mano è Luca Pellegrini, che dopo le esperienze al Cagliari e al Genoa, sembra ora vicino al West Ham. Il terzino sinistro potrebbe quindi sperimentare un'esperienza in Premier League.

Chiosa finale con due giovani centrocampisti vicini alla Serie B: Ranocchia e Fagioli. I due centrocampisti dell'Under 23 bianconera sono rispettivamente vicini a Vicenza e Cremonese. I due talenti della Juventus sono molto apprezzati da Massimiliano Allegri e ora potranno andare a farsi le ossa nella serie cadetta, pronti a fare il definitivo salto di qualità. Per loro rimanere con l'U23 non era più auspicabile, giocatori di livello troppo alto per la Serie C.