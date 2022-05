DI Maria: ora la Juve valuta l’affare

Il giocatore è in scadenza di contratto alla fine della stagione e si è offerto ai bianconeri tramite il suo entourage, con la squadra di Allegri che valuta la situazione

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dalle ultime tre giornate del campionato, che la metteranno di fronte a Genoa, Lazio e Fiorentina, partite con cui i bianconeri cercheranno di provare alcune soluzioni per il prossimo anno: ammainato il sogno Scudetto dopo la sconfitta contro l'inter, i bianconeri hanno ipotecato la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, e cercheranno di vincere la finale di CoppaItalia in programma contro i nerazzurri l'11 maggio allo stadio olimpico, prima della partita contro la Lazio. Le ultime quattro partite della stagione diranno ai bianconeri cosa dovranno aspettarsi il prossimo anno, con la vittoria della Coppa Nazionale obiettivi da non mancare, per poter programmare al meglio la stagione prossima.

Fuori dal campo la dirigenza già sta preparando la prossima annata, con i rinnovi dei calciatori che piano piano stanno arrivando, e con alcuni obiettivi di mercato che la dirigenza sta monitorando in vista dell'apertura delle contrattazioni. Tra questi, nelle scorse settimane, è uscito un nome a sorpresa, spesso accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato. Il calciatore del PSG Angel Di Maria infatti, è in scadenza di contratto con il club francese, anche se ha un'opzione di rinnovo per un anno che però non dovrebbe essere esercitata, e si è offerto alla Juventus. Il suo ingaggio è di 10 milioni, bonus inclusi, con la Juventus che non sembrerebbe disposta ad arrivare a quella cifra ma potrebbe trattare con il giocatore.

Di Maria si è offerto ai bianconeri, con la Juventus che finalmente potrebbe raggiungere quel giocatore tante volte seguito e vicino allo sbarco a Torino. Il Fideo sarebbe uno dei possibili sostituti di Paulo Dybala, e inoltre sarebbe il giocatore ideale per fare da chioccia ai giovani in bianconero, visto che tanti potrebbero anche salire dalla squadra Under. La dirigenza sta valutando l'affare, e nei prossimi giorni potrebbe esserci la prima offerta.