Juventus, nuova iniziativa per la Design Week: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla nascita di un progetto riguardante la moda e il design bianconero.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul sito, parlando del progetto bianconero sulla moda. Ecco il comunicato: "Un progetto powered by Juventus in occasione della Milano Design Week Nei prossimi giorni, le vetrine dello Juventus Store di Milano saranno molto particolari. In occasione della Milano Design Week, in programma dal 17 al 23 aprile, ospiteranno infatti le iconiche sculture di Gufram, che per l’occasione si allontanano dal loro tipico look colorato, per esplorare due colori non a caso: il bianco e il nero. Il progetto si chiama “Gufram in Black And White”, e vede Juventus come partner: le vetrine di Corso Matteotti ospiteranno le icone più famose di Gufram, in una scenografia grafica fatta di sovrapposizioni, tagli, separazioni e giochi di interazione. Cresce anche la famiglia delle miniature di Gufram, con l’esclusiva collezione “Guframini Black And White”, progettata in collaborazione con Juventus.

Il progetto di Gufram in Black and White powered by Juventus per la Settimana del Design continua a Capsule Plaza, la mostra collettiva che debutta allo Spazio Maiocchi di Milano, in cui il brand presenta la sua nuova soluzione living, la SCULPTED SERIES, progettata da Snarkitecture, lo studio di design con sede a New York fondato da Daniel Arsham e Alex Mustonen. «Calcio e lifestyle si intersecano naturalmente: la Juventus continua per questo a collaborare con leader e con coloro che sanno spingere il limite un po’ più in là all’interno delle loro industries. Siamo orgogliosi di questa partnership con Gufram per la Design Week In cui si portano per la prima volta in vita queste edizioni limitate in bianco e nero», afferma Mike Armstrong, Chief Marketing Officer della Juventus.

«La vera ragione dietro questa collaborazione con la Juventus è che sono un grande fan!», scherza Charley Vezza, Global Creative Orchestrator di Gufram, cha aggiunge: «Dopo numerose collaborazioni con diverse aziende nel mondo della musica, della moda, dell'arte e dell'automotive, Gufram si apre ora al mondo dello sport collaborando con un club come la Juventus, il più grande marchio italiano di calcio professionistico e una delle squadre di maggior successo del calcio europeo. Juventus, come noi, è un importante punto di riferimento all'interno del settore. Ci piace condividere esperimenti e collaborazioni in altri settori e penso sia interessante vedere come un marchio di design riesca a combinare questi mondi diversi pur rimanendo sempre fedele a se stesso, dimostrando che il design radicale non ha limiti".