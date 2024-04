Juventus, i momenti iconici dei derby con il Torino: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul derby. Ecco il comunicato: "Il Derby della Mole è una raccolta di momenti indimenticabili. Quando Torino si divide in due, le emozioni sono enormi. La felicità da Derby è un sentimento particolare e unico, che queste foto raccolgono nei tanti Toro-Juve giocati in diversi stadi della città. Miralem Pjanic è bosniaco, Sami Khedira è tedesco. Passano anche per giocatori freddi, ma un derby coinvolge anche loro per intero. Insieme festeggiano il 3-1 finale al Grande Torino, con rete del Pianista a chiudere una sfida che ha visto i granata in vantaggio e rovesciati da una doppietta di Higuain. La felicità da derby è vincere in rimonta. Ci sono derby che valgono moltissimo per motivi specificamente juventini più che per la supremazia cittadina. Quello del 2015-16, chiuso con un netto 4-1 a favore della Signora, è ben esemplificato da questa foto di due giocatori che vanno a salutare lo spicchio bianconero dello stadio: Buffon che in questa giornata celebra la conquista del record d'imbattibilità e Barzagli che festeggia l'ennesima impresa di un campionato vinto con uno straordinario recupero in classifica. Sono i derby più belli quelli vinti all'ultimo respiro. Ce n'è una collezione importante anche all'Allianz Stadium. Quello del 2007-08, in casa Toro, vede Trezeguet colpire al volo in maniera straordinaria. L'abbraccio collettivo dice tutto. C'è stato un lungo periodo, durato 20 anni, nel quale il derby ha avuto un esito quasi sempre a favore della Signora e - in ogni caso - il Toro non è mai riuscito a vincere. Talvolta, come nel 2002-03, l'egemonia bianconera si è tradotta in un netto 4-0, aperto da un tacco vincente di Alessandro Del Piero dopo appena 6 minuti. Tardelli, Cabrini e Gentile esultanti. Sono questi i derby del Comunale, dove giocare in casa o fuori è una pura questione nominalistica, di calendario. I 3 bianconeri salutano felici la curva Filadelfia, sede del tifo bianconero, mentre sullo sfondo si vede la Maratona granata".