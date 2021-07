Se Demiral dovesse partire, la Juventus ha già trovato un sostituto

Come riportato da Sport Mediaset, se la Juventus dovesse vendere Demiral avrebbe già trovato un sostituto: Romagnoli.

La squadra tedesca ha da poco venduto Jadon Sancho al Manchester United per 85 milioni di euro e ha deciso di investire parte di quella somma per rinforzare il reparto difensivo. Demiral è un giocatore forte e di grande prospettiva, profilo perfetto per una squadra come i gialloneri. Discorso differente per l'Atalanta, che sta sondando il terreno per non ritrovarsi impreparata nel caso in cui Romero dovesse andarsene. Il giovane difensore argentino piace molto al Tottenham di Paratici che sembra pronto ad offrire ben 55 milioni di euro. Nel caso in cui il centrale dovesse fare le valigie, Demiral potrebbe rivelarsi un ottimo sostituto.