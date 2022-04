Juventus, anche De Ligt out contro il Sassuolo: spazio a Bonucci e Chiellini

Massimiliano Allegri, per il match di questa sera, probabilmente dovrà fare a meno anche di De Ligt, frenato da uno stop muscolare.

La Juventus questa sera alle 20,45 scenderà in campo contro il Sassuolo nella cornice del Mapei Stadium. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per allungare sulle inseguitrici, visto che sia la Roma che Lazio e Fiorentina hanno perso, motivo per cui la Vecchia Signora vincendo potrebbe andare a più sette dalla quinta, a sole quattro giornate dalla fine, praticamente un'ipoteca sulla prossima qualificazione in Champions League, vero obiettivo della stagione. Madama, battendo i neroverdi, avrebbe anche la possibilità di puntare il terzo posto, visto che il Napoli , attualmente è a solo quattro punti, ma con un successo la distanza si ridurrebbe ad una sola lunghezza.

Per la gara di stasera, a parte i soliti assenti dell'ultimo periodo, mancherà anche Juan Cuadrado , che nella rifinitura di ieri ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro, infortunio che sarà da verificare nei prossimi giorni, in vista anche dell'importantissima finale di Coppa Italia contro l'Inter, prevista per l'11 maggio a Roma. Oltre al colombiano, però, c'è un'altra assenza dell'ultimo minuto, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Infatti, non dovrebbe essere della partita Matthijs De Ligt, anche lui out a causa di un problema muscolare, nonostante le parole di Allegri in conferenza: "Idee chiare mezzo e mezzo, come il tempo c’è un po’ di sole e un po’ di nuvole. De Ligt sta bene, ha 22 anni, ce la fa a giocare. Devo scegliere uno tra Bonucci e Chiellini. Su Morata devo decidere oggi tra quelli che ho davanti, sono tutti a disposizione e sono sereno, anche perché chi è entrato dopo con la Fiorentina ha fatto bene veramente. Quando tre/quattro giocatori entrano bene, come l’altra sera, la squadra non abbassa il livello tecnico e di intensità e questo è un vantaggio." Probabilmente l'olandese non verrà rischiato per evitare guai peggiori in vista delle ultima gare della stagione. Giocheranno quindi Chiellini e Bonucci, entrambi ristabiliti dopo diversi mesi pieni di acciacchi.