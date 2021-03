Juventus, De Paola lancia l’allarme: “Grande rischio per i bianconeri”

Le parole dell'ex direttore di Tuttosport, a proposito di un grande rischio che potrebbe correre la Juventus in questa stagione

E una stagione particolarmente complicata, quella che sta attraversando la Juventus di Andrea Pirlo. Al momento, i bianconeri sono terzi in classifica a pari punti con l'Atalanta, ma a -4 dal Milan secondo ed a -10 dall'Inter che tenta la fuga. La partita di domani contro la Lazio potrebbe contare poco, se i nerazzurri dovessero mantenere questo ruolino di marcia imprendibile per tutti. Tuttavia, come ribadito più volte da Morata, Chiesa e dallo stesso Pirlo, all'interno dello spogliatoio tutti crederebbero ancora nella conquista del decimo scudetto consecutivo. Impresa non facile, perché per la prima volta in dieci anni, il destino non è nelle mani della Vecchia Signora.

Le tante assenze ed il fatto di stare giocando in un contesto nuovo per molti giocatori starebbero complicando notevolmente l'annata della Juventus. Inoltre, bisogna tenere conto anche dell'inesperienza di parecchi elementi, sbarcati a Torino da contesti, oggettivamente, meno prestigiosi. Altra questione da considerare, il mancato apporto da parte dei tifosi, che hanno avuto un'importanza non indifferente nella conquista dei nove tricolori consecutivi. Tutto questo si mescola anche con la scelta di affidare ad un neofita la panchina della squadra più amata d'Italia, ovvero Andrea Pirlo. Nonostante tutte queste problematiche e vicissitudini, sommate all'assenza di un precampionato sufficientemente lungo, la Juventus è terza in classifica. Ed ancora crede nella rimonta.

Ma la mancanza di continuità è il vero punto debole della squadra bianconera. Infatti, dall'inizio della stagione, i campioni d'Italia hanno perso troppi punti per strada e ciò non ha permesso loro di rimanere agganciati alla vetta della classifica. Anzi, a questo punto del torneo, la Juventus deve anche guardarsi indietro, per non rischiare di scivolare fuori dalla zona ChampionsLeague. Un rischio che probabilmente è stato calcolato, dai dirigenti torinesi, dato che hanno affidato la guida tecnica ad un personaggio che inizialmente non era nemmeno un allenatore. Di questo ne ha parlato l'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show:"Vi è la possibilità che i bianconeri non si qualifichino tra le prime quattro. Io auguro loro di riuscirvi, come mi auguro che riescano a vincere la Champions League".