Juventus, date, orari e designazioni del derby della Mole

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le informazioni utili in vista del derby di Torino, tra i bianconeri e il Torino , match decisivo per il prosieguo della stagione di Madama, considerando anche il potenziale obiettivo della Conference League , presupponendo che rimanga fino alla fine della stagione il meno quindi alla Vecchia Signora. Ma, oltre alla classifica, il derby non è mai una partita come tutte le altre.

Ecco la nota: "Secondo Derby della Mole della stagione: la Juventus ospita il Torino all'Allianz Stadium il 28 febbraio alle ore 20:45. All'andata il match è terminato 1-0 per i bianconeri, con gol di Dušan Vlahović. JUVE-TORINO, DOVE VEDERLA Juventus-Torino, con fischio d'inizio alle 20:45, sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

La Juventus punta alla quarta vittoria consecutiva in Serie A, dopo aver sconfitto, nell'ordine, Salernitana, Fiorentina e Spezia, tutte e tre senza subire reti. In mezzo ci sono state anche le gare di Europa League contro il Nantes (1-1 all'Allianz Stadium e successo 3-0 in Francia con la tripletta di Di Maria). JUVE-TORINO, GLI ARBITRI Dirigerà il Derby della Mole il signor Daniele Chiffi, alla decima presenza in questo campionato. A completare la squadra arbitrale per Juventus-Torino ci saranno gli assistenti Cecconi e Bercigli, IV ufficiale Dionisi, VAR Di Paolo, AVAR Abisso".