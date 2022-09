Juventus, avviati i primi contatti per il rinnovo di Danilo

Nelle prime gare della stagione 2022-23, sta emergendo un nuovo leader nella rosa juventina: Danilo . Il difensore brasiliano, al quarto anno a Torino, è oramai diventato un insostituibile della Juventus, basti pensare che Allegri non rinuncia mai a lui, e lo schiera anche fuori ruolo, se necessario. Infatti, l'ex Santos , oltre alla sua classica posizione come terzino destro, nella sua avventura bianconera, ha giocato da mediano, mezzala e difensore centrale. Proprio in quest'ultimo ruolo Danilo si sta confermando come un giocatore duttile e affidabile a tutto tondo, una garanzia per una squadra che ancora deve trovare la strada giusta.

Danilo, nel frattempo, si conferma leader anche con le dichiarazioni: "Io sono uno che, da quando è arrivato, ha detto sempre che la Juventus deve per forza avere questo in mente, però senza lasciare il focus troppo lontano. Dobbiamo cercare di pensare di partita in partita e non fare differenza e non badare al fatto che una partita sia di campionato, di Champions League o di Coppa Italia. Secondo me solo in questo modo si può costruire una mentalità così vincente e solida per conquistare lo Scudetto, la Champions League… Tutto. Ma per farlo bisogna ragionare di partita in partita. Secondo me dobbiamo imparare ad essere così arroganti, nel senso buono: vincere delle partite e conseguentemente i campionati. Noi stiamo provando proprio questo, anche nel gioco, in questi giorni di allenamento. Tenere palla, essere arroganti nella loro metà campo, quando siamo in fase di possesso, per vincere le partite".