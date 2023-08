Juventus: da Udine ad Udine, i bianconeri iniziano dove avevano finito

La Juventus esordirà in campionato domenica prossima contro l' Udinese , allo Stadio Friuli di Udine . Una coincidenza particolare, che vedrà la squadra bianconera esordire sul campo dove ha concluso la scorsa stagione. L o scorso anno finì 0-1 grazie al secondo gol in campionato di Chiesa, con i bianconeri che, grazie alla vittoria, hanno superato Roma ed Atalanta nella classifica finale di Serie A, poi stravolta dalla penalizzazione.

"La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in questo campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri hanno collezionato più clean sheet in un singolo torneo di massima serie risale al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina).