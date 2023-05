Juventus, da Barco a Kulusevski: gli ultimi movimenti di calciomercato

Rebus Kulusevski

Oltre a Barco, un altra situazione calda in casa Juventus è legata alla situazione Dejan Kulusevski. Dei tanti uomini in situazioni di prestito, lo svedese si sta dimostrando il caso più spinoso. Da una parte, la società bianconera spera di ricavare un tesoretto dal riscatto del Tottenham. Dall'altra, il valore tecnico del giocatore gli permetterebbe di rientrare nei discorsi tecnici per la prossima stagione, specialmente in caso di addio di Massimiliano Allegri. Anche con gli Spurs il rendimento di Kulusevski è parso altalenante e non straripante come ai tempi del Parma. Nonostante ciò, le possibilità che il club inglese decida per il riscatto sarebbero ancora buone. Queste però passerebbero da un eventuale qualificazione Champions, un tassello quasi fondamentale. Così non fosse, il Tottenham potrebbe comunque chiedere alla Juventus di ritrattare i 35 milioni di euro per la conferma del giocatore.