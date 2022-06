Juventus: rinnovata la partnership con Cygames

La Juventus sta preparando la prossima stagione, che dovrà vederla necessariamente protagonista dopo due annate in cui i bianconeri non sono riusciti a confermare la loro supremazia sul territorio italico. Per questo la dirigenza sta lavorando sul mercato per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, con movimenti sia in entrata che in uscita, che dovranno definire al più presto la rosa del prossimo anno. Bianconeri che si stanno muovendo anche al di fuori del mercato e del campo da gioco, rinnovando importanti partnership e sponsor in vista delle prossime stagioni.