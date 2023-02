Juventus, Cuadrado out con la Fiorentina per sindrome influenzale

La Juventusperde altri pezzi in vista della gara con la Fiorentina. Infatti i bianconeri dovranno fare a meno di Juan Cuadrado, esterno della Vecchia Signora, indisponibile per una sindrome influenzale: "Aggiornamento: A causa di una sindrome influenzale, Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partita odierna".