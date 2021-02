Juventus-Crotone: le formazioni ufficiali

Squadre in campo tra poco all'Allianz Stadium di Torino

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra pochi minuti in campo all'Allianz Stadium per ospitare il Crotone, nella partita valevole per il posticipo la ventitreesima giornata del campionato italiano. Il week end appena passato ha visto il Milan perdere nel derby contro l'Inter e la Roma pareggiare a Benevento, con la Juventus che vincendo questa sera potrebbe recuperare punti ad entrambe le squadre. I bianconeri supererebbero infatti la Roma in classifica portandosi a 4 punti dal Milan al secondo posto, con una partita ancora da recuperare.

Dopo le sconfitte contro Napoli e Porto, gli uomini di Andrea Pirlo cercheranno quindi il riscatto e il ritorno alla vittoria: prima dei due stop consecutivi arrivati nella scorsa settimana, i bianconeri avevano inanellato una lunga serie di vittorie, che li aveva riportati a ridosso della testa della classifica, ora nuovamente lontana. Questa sera Andrea Pirlo sarà ancora in emergenza, con molti uomini assenti per infortunio. Chiellini, Bonucci e Cuadrado sono fuori almeno fino alla partita contro il Porto, Rabiot è squalificato, Arthur ancora non ha dato cenni di miglioramento e il suo rientro sembra ancora lontano, mentre Paulo Dybala, che oggi avrebbe dovuto riassaporare il campo, ancora non migliora e non sarà a disposizione.

Scelte obbligate quindi per il tecnico bianconero che scenderà in campo con il solito 442: in porta ci sarà Gianluigi Buffon, che tornerà a difendere i pali bianconeri dopo la partita contro il Parma. Davanti a lui al centro la coppia formata da De Ligt e Demiral, con Danilo e Alex Sandro che agiranno sulle fasce. A centrocampo al centro ci saranno Bentancur e il rientrante Ramsey, con Chiesa e McKennie che agiranno sulle fasce. In attacco scelte obbligate, con Dejan Kulusevski che farà coppia con Cristiano Ronaldo, costretto agli straordinari.

JUVENTUS (442): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

CROTONE (4312): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Messias, Molina, Vulic; Reca; Ounas, Di Carmine