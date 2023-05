Juventus-Cremonese: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro la Cremonese nella partita valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro la Cremonese nella partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per prepararsi al meglio alla partita contro il Siviglia di giovedì, e per guadagnare punti sulla Lazio, fermata dal Lecce nella partita dello Stadio Olimpico.