Juventus, i convocati per il match con la Salernitana: out Danilo

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui convocati per il match odierno con la Salernitana. Ecco l'elenco: "Penultima sfida casalinga della stagione per la Juventus che oggi – domenica 12 maggio 2024 –, alle ore 18:00, ospita la Salernitana all'Allianz Stadium. In caso di vittoria, senza tenere in considerazione i risultati delle squadre che inseguono in classifica, i bianconeri sarebbero aritmeticamente qualificati alla prossima edizione della Champions League. Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri per la partita contro la formazione campana. I CONVOCATI 1 Szczesny 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 7 Chiesa 9 Vlahovic 11 Kostic 14 Milik 15 Yildiz 16 McKennie 17 Iling-Junior 18 Kean 20 Miretti 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 26 Alcaraz 27 Cambiaso 33 Djalo 36 Perin 41 Nicolussi Caviglia".