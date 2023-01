Juventus, i convocati per la sifda con la Cremonese: out Di Maria

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocato per la partita contro la Cremonese. Out nuovamente Di Maria per una botta.

redazionejuvenews

La Juventusha pubblicato i convocati per la sfida contro la Cremonese, in programma domani. Rispetto alla previsioni, assente anche Di Maria, che era stato invece confermato da Allegri in conferenza: "Sta discretamente bene. Abbiamo dei giocatori che nella prima parte di stagione non abbiamo quasi mai avuto, vedi anche Vlahovic. Abbiamo tante partite, e se dobbiamo arrivarne a giocare 37 in 5 mesi è una partita ogni quattro giorni, e quindi ci sarà bisogno di tutti, fisicamente e mentalmente. È importante recuperare questi giocatori".

Assenti anche Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba e Vlahovic, oltre al Fideo, assente dell'ultim'ora per una contusione in allenamento. Tanti, inoltre, i calciatore dell'U23 convocati dal tecnico Max Allegri.

Ecco il comunicato della Juventus: "Riparte la Serie A. La Juventus è pronta per la prima gara del 2023, che sancisce anche la ripresa del campionato dopo la pausa per fare spazio alla Coppa del Mondo. I bianconeri sono attesi dalla trasferta contro la Cremonese, in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 18:30. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida. I CONVOCATI 1 Szczesny 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 8 McKennie 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 20 Miretti 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 30 Soulé 32 Paredes 36 Perin 42 Barbieri 43 Iling-Junior 44 Fagioli 45 Barrenechea".