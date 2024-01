Juventus, i convocati per il match con il Lecce: out Chiesa e Rabiot

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la lista dei convocati per la partita contro il Lecce.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla lista dei convocati in vista della partita contro il Lecce . Assenti Chiesa e Rabiot. Ecco l'elenco: "Archiviata con il sorriso la prima giornata di ritorno della Serie A 2023/2024, la Juventus è pronta ad affrontare il prossimo appuntamento che la attende.

I bianconeri, domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20:45, se la vedranno al "Via del Mare" contro il Lecce. Di seguito la lista dei giocatori bianconeri convocati da Massimiliano Allegri per la trasferta in Puglia.