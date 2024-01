Juventus, i convocati per la Salernitana: out a sorpresa Chiesa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la lista dei convocati in vista del match con la Salernitana.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota con i convocati per il match con la Salernitana . Out i soliti Kean, Pogba, Fagioli, ma saranno assenti anche Chiesa e Cambiaso.

Ecco il comunicato: "Dopo la straripante vittoria in Coppa Italia di giovedì 4 gennaio 2024 contro la Salernitana, la Juventus è tornata a concentrarsi sul campionato. Ad attendere i bianconeri c'è l'ultima giornata del girone di andata e l'avversaria è sempre la stessa: la squadra di Filippo Inzaghi.

Questa volta, però, si giocherà a Salerno. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida in Campania, in programma domenica 7 gennaio alle ore 18:00. I CONVOCATI 1 Szczesny 3 Bremer 4 Gatti 6 Danilo 9 Vlahovic 11 Kostic 14 Milik 15 Yildiz 16 McKennie 17 Iling-Junior 20 Miretti 22 Weah 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 36 Perin 41 Nicolussi Caviglia 47 Nonge Boende".