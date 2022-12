Juventus, i convocati per l’amichevole con l’Arsenal: tanti gli assenti

La Juventus , domani, in amichevole, sfiderà l' Arsenal , in una partita importante per capire la condizione della Vecchia Signora, oramai ferma dall'ultima gara disputata contro la Lazio . Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati, per il match con i Gunners, e sono tantissimi gli assenti.

Infatti sono out tutti i calciatori tornati dai Mondiali in Qatar, come Vlahovic, Danilo e Bremer, oltre agli infortunati Bonucci, Pogba e Chiesa, ancora ai box per qualche settimana. L'ex mister di Milan e Sassuolo ha pescato tantissimo dalla Next Gen e dall'U19, visto che della prima squadra sono presenti soltanto coloro che non sono partiti con le rispettive nazionali, come Locatelli, Kean o Rugani.