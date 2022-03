La Juventus contro il razzismo

Nuova iniziativa dei bianconeri sui temi dell'uguaglianza e dell'inclusione, per i quali si sono sempre esposti e prodigati nel corso della loro storia

redazionejuvenews

La Juventusha vinto la partita di ieri contro la Salernitana per 2-0, grazie alle reti di Dybala e di Vlahovic. I bianconeri sono così saliti a meno uno dall'Inter, che però ha una partita in meno, con lo scontro diretto con i nerazzurri in programma alla ripresa del campionato. I bianconeri stanno così cercando di dare un senso all'ultima parte del campionato, con la disperata rincorsa al primo posto che ora li vede a meno 7 punti dal Milan capolista e a meno 4 dal Napoli secondo.

Intanto, con la pausa per le Nazionali, la società bianconera ha potuto concentrarsi sulle sue iniziative fuori dal campo: da sempre contro il razzismo, la Juventus ha pubblicato sul suo sito internet un comunicato relativo all'inizio di una nuova iniziativa per l'inclusione.

"Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della Discriminazionie Razziale, proclamata dalla necessità di un maggiore impegno per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; Juventus ricorda il proprio impegno attraverso uno dei progetti innovativi lanciato nell’ambito del percorso Differences Make the Difference.

Per combattere gli stereotipi e i pregiudizi, bisogna chiamarli con il loro nome: questa necessità ha trovato risposta nel podcast “Sulla Razza” – powered by Juventus, per tradurre e introdurre concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana ma che spesso si applicano alla realtà italiana, attraverso un linguaggio aggiornato e un format in cui questi termini verranno analizzati, contestualizzati e spiegati.

12 episodi, 30 minuti, 12 parole per dare un nome alle varie facce del razzismo e della discriminazione.

Attraverso le sue progettualità e i programmi educativi, il Club ribadisce la volontà di proseguire in un progetto a lungo termine basato su azioni e programmi concreti, in cui la differenza alla lotta contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione è dettata non solo dalle azioni ma dalla reale comprensione e inclusione delle diversità." (Juventus.com)