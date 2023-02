Juventus: continua la protesta dei tifosi, disdette a quota mezzo milione

La Juventus è stata penalizzata dalla Corte d'Appello Federale, che ha commiato ai bianconeri quindici punti di penalizzazione in classifica dopo la riapertura del filone relativo alle plusvalenze. Una sentenza, quella subita dal club torinese, che è apparsa da subito molto dura, soprattutto per la mancanza di fatti a sostenerla. La situazione è diventata ancora più chiara con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, che hanno confermato quanto la decisione della penalizzazione sia stata esagerata e soprattutto senza motivi validi.

In attesa del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, già annunciato dalla Juventus, i tifosi si stanno mobilitando in difesa della Vecchia Signora: tutti quanti hanno infatti percepito quanto successo come una grande ingiustizia, e su internet è iniziato un tam tam tra i supporter bianconeri che hanno invitato tutti a disdire abbonamenti a Pay tv e giornali, per non foraggiare chi sta cercando di affossare la Juventus, con un hashtag subito diventato virale.