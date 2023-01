Juventus: continua la protesta dei tifosi, in migliaia per #DisdettaSkydazn

La Juventus ha subito da parte della CorteFederale la penalizzazionedi 15 punti nell'attuale classifica di Serie A a seguito della riapertura del processo sulle plusvalenze, per il quale i bianconeri era già stati assolti in precedenza. Con la riapertura del caso, solo i bianconeri hanno subito una penalizzazione, mentre le altre squadre coinvolte sono state nuovamente assolte. Una sentenza, quella contro la squadra bianconera, assurda ed ingiusta per i modi in cui è arrivata, e per la totale mancanza di giurisprudenza alla sua base.