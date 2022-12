Juventus in campo al JTC

La Juventus si sta allenando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la ripresa del campionato

redazionejuvenews

I campionati e le competizioni europee per club sono fermi per permettere la disputa del Mondiale, primo della storia in inverno ed in Qatar, che è arrivato ai quarti di finale, che inizieranno domani. Le squadre hanno passato un periodo di vacanza, in questa prima parte di competizione, con i club che stanno riprendendo gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, programmata tra meno di un mese.

In campo è tornata anche la Juventus, che lunedì e martedì ha svolto due giorni di doppi allenamenti, ed oggi è tornata in campo: agli ordini di Massimiliano Allegri alla Continassa, si è ritrovato il gruppo con gli italiani, che non hanno partecipato al Mondiale, e con gli altri giocatori che non si sono recati in Qatar. Presente anche Paul Pogba, che ha passato le vacanze a Miami, dove non ha mai smesso di allenarsi per arrivare al meglio a Torino.

Il tecnico della Juventus non ha ancora la squadra al completo, con Kostic e Vlahovic che sono usciti pochi giorni fa dal Mondiale e godranno di alcuni giorni di vacanza, così come faranno gli altri giocatori dopo la fine della loro corsa al Mondiale. Dopo Natale la squadra sarà al completo, ed inizierà a preparare seriamente la sfida di ripresa del campionato, in programma contro la Cremonese.