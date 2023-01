Juventus: comunicato sulle condizioni di Milik

La Juventus è scesa in campo ieri pomeriggio contro il Monza, perdendo 2-0 nella partita disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium: nel terzo scontro annuale con la squadra di Palladino, incontrata pochi giorni fa in Coppa Italia con i bianconeri vittoriosi per 2-1, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso nuovamente dopo la sconfitta dell'andata, certificando una crisi che ha visto i bianconeri subire 10 gol in 3 partite, dopo le 8 vittorie consecutive senza subire gol.