Juventus, comunicato distensivo dell’ECA dopo l’addio di Agnelli

L' ECA , nella giornata di oggi, ha pubblicato un comunicato dopo una riunione. L'organismo calcistico ha aperto le porte ad un rientro della Juventus dopo le dimissioni del CdA e del presidente Agnelli . Ecco la nota: "Dopo i discorsi di apertura, il Consiglio ha continuato il suo fitto programma di riunioni con numerose questioni relative al calcio europeo per club. Per quanto riguarda la Joint Venture ECA/UEFA , il Consiglio è stato aggiornato sui risultati delle gare commerciali per il ciclo post-2024, prendendo atto degli annunci positivi riguardanti Olanda e Germania.

Il consiglio è stato aggiornato sulla strategia di adesione ECA, in particolare sulla nuova rete ECA , lanciata con successo in autunno a un potenziale di 160 aspiranti club d'Europa, che sta crescendo continuamente. Su questioni di governo, il consiglio ha esaminato le proposte di riforma della governance interna della Corte dei conti, da attuare nel ciclo 2023-27, come raccomandato dalla task force sulla governance interna e che devono essere approvate definitivamente all'assemblea generale del marzo 2023. Il consiglio ha esaminato la proposta introdurre i circoli femminili tra i soci ECA , creando sia le categorie di Soci Ordinari che Associati. Anche questo sarà all'ordine del giorno dell'Assemblea generale di marzo.

Il Consiglio è stato aggiornato sull'Opinione dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea prevista per il 15 dicembre; e ha espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus. Il consiglio è stato inoltre informato dei progressi sui piani per il lancio di una fondazione ECA nel 2023, che sarà in grado di supportare i club di tutta Europa in cause umanitarie e sociali, con ulteriori lavori da svolgere sulla governance della fondazione. Attualmente l'ECA ha sostenuto 15 club nei paesi vicini al conflitto in Ucraina, che stanno lavorando con i rifugiati e le loro famiglie, attraverso l'Ucraina Relief Committee attraverso il supporto della UEFA Foundation. Infine, il comitato esecutivo è stato informato su ulteriori dettagli per la prossima assemblea generale della Corte dei conti europea che si terrà il 27 e 28 marzo 2023 a Budapest, in Ungheria". Ma parlando di mercato, Cherubini spiazza tutti: "Ecco chi vuole prendere"<<<