Juventus, al via la prima collezione in collaborazione con Icon

La Juventus, attraverso un comunicato sul sito ufficiale, ha reso nota la collaborazione con Icon per la nuova linea d'abbigliamento.

redazionejuvenews

La Juventusinveste anche sul campo della moda. I bianconeri hanno pubblicizzato la prima collezione di capi d'abbigliamento firmata dal club piemontese, in partership con Icon, brand specializzato nel settore. Ecco il comunicato: "Andare oltre lo sport, diventando simbolo di uno stile unico: è questo l'impulso che quasi quattro anni fa ha dato vita a Icon Collection, la prima collezione streetwear sviluppata da Juventus in home. Una collezione che ha saputo dare vita a un concept innovativo e moderno trasformando la nuova identità visiva della Juventus in concreta e tangibile, riuscendo anche a trasmettere al mondo della moda i valori fondamentali del club bianconero. Icon Collection presenta capi dal design unico ed esclusivo, con ampio spazio a felpe, maglioni e giacche. Oggi andiamo a scoprire la nuova collezione!".

DROP ICON Hoodies e pantaloni felpati per affrontare un autunno in totale relax. Ogni capo è unico: indossalo e diventa una vera Icona di stile. COLLEGE JACKET La College Jacket è il capo di tendenza della stagione, interpretata con i colori bianconeri. Il ricamo del logo Juventus racconterà in ogni momento la tua passione.

DENIM JACKETS AND PANTS Scegli il tuo total look in Denim, Jackets e Pants dalla vestibilità comoda. Scopri subito i capi in Denim della nuova collezione Icon! La nuova collezione è in vendita online e in tutti gli store Juventus!".