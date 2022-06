Juventus: la nuova maglia pre match e l’ispirazione da Louis Vuitton

Dopo aver presentato la prima maglia, ispirata allo Stadium, iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sulle altre casacche e sulle maglie pre gara

Molti sono i giocatori che già hanno lasciato la squadra: Giorgio Chiellini ha disputato la sua ultima stagione con la maglia della Juventus, e dal sua prossima destinazione sarà la MLS. Stesso destino per Bernardeschi , Morata e Dybala , i cui destini verranno decisi nei prossimi giorni. Il numero 20 potrebbe rimanere in Italia e starebbe parlando con alcuni club, mentre lo spagnolo, che tornerà in Spagna, non ha ancora deciso il suo futuro, così come l'argentino, libero di accordarsi con qualsiasi club.

La società sta lavorando quindi per trovare i loro sostituti e per inserire in squadra nuovi giocatori, ma le mosse bianconere non sono solo sul mercato. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi relative alla seconda maglia, che dovrebbe mantenere il colore nero di questa stagione ma avere nuovi dettagli, la pagina "La Maglia Bianconera", ha anticipato anche altri pezzi della collezione del prossimo anno. Tra questi, le tute e i materiali tecnici per l'allenamento, ma anche e soprattutto due importanti novità. Sono infatti state rilasciate le immagini della maglia dall'allenamento, e del frutto della collaborazione con Louis Vuitton. La maglia pre match avrà il nero come colore predominante e di fondo, con una fantasia sul rosa all over. Lo stemma del club e dello sponsor saranno in bianco, come le tre canoniche strisce Adidas sulle spalle. Oltre a questa, presentato anche il borsello frutto della collezione Lux Pack inspirata a Louis Vuitton.