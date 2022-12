Christilin: “Juve? Non mi esprimo, calcio italiano in difficoltà”

Evelina Christilin , membro del Consiglio della FIFA e tifosa della Juventus , ha parlato ospite dei canali Rai al Circolo dei Mondiali, ai quali ha detto la sua sulla situazione che sta vivendo il calcio italiano: "È un momento molto difficile per tutti noi. Su quanto sta accadendo alla Juventus non mi esprimo, perchè sono anche consigliere della Uefa . Il calcio italiano ha oltre 4 miliardi di passivo, chiedono rateizzazioni in cinque anni. Le squadre di Serie A devono 600 milioni all'erario, 800 milioni tra tutto il movimento calcistico".

"Sono già stati dilazionati fino al 16 dicembre Iva, Irpef e contributi Inps del 2022, e adesso si dice li paghiamo in cinque anni senza penali, nè pecuniarie, ne dì penalizzazione in campionati e gare. Rispetto a gran parte delle aziende uno dice: ma perchè? Ma è anche vero che gran parte dello sport è mantenuta dal calcio professionistico perchè prendono il 32% delle trattenute sul fisco, che vanno allo sport, ma quasi tutte sono date dal calcio professionistico".

"Va anche detto che le aziende hanno avuto dei ristori durante il periodo del Covic, il calcio non li ha avuti. Sono stati distribuiti circa un miliardo di benefici fiscali, si per la sospensione degli ammortamenti che non venivano messi a bilancio sia per la rivalutazione degli asset societari".