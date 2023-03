Juventus, l’esito della visita a Innsbruck di Chiesa: sensazioni positive

Federico Chiesa , calciatore della Juventus , è tornato poco fa da Innsbruck, dopo la visita di controllo al ginocchio destro, quello non operato, che ha però dato diversi fastidi all'esterno ex Fiorentina nelle ultime settimane, prima con il Friburgo e poi con l'Inter, senza però conseguenza negative.

L'incontro con il professor Fink era già programmato ed è stata soltanto una visita di routine, che ha lasciato comunque sensazioni positive. L'ala ha approfittato della pausa del campionato per le gare di qualificazioni in vista di Euro 2024, partite alle quali Chiesa non ha partecipato proprio a causa dei ripetuti stop nelle ultime settimane, situazione che ha compromesso, appunto, la sua convocazione con gli azzurri per le due gare contro Malta e Inghilterra.