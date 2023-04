Juventus, finalmente Chiesa: il 7 sembra essere tornato al top

La mossa di Allegri di lanciarlo dall'inizio, però, ha un pò sorpreso tutti, visto che il classe '97, nelle ultime gare aveva giocato soltanto spezzoni nei secondi tempi. La scelta del mister bianconero, però, si è rivelata giusta, considerando che Chiesa, nel match con i portoghesi, è sembrato quello pre-infortunio, con tanto dribbling a referto, giocate e tantissimi ripiegamenti difensivi, sintomo di una condizione fisica abbastanza buona. Inoltre, fattore da non sottovalutare, l'esterno italiano è rimasto in campo per tutta la gara.

Un'ottima notizia per la Juventus in vista di questo decisivo finale di stagione, visto che mancano ancora 50 giorni di stagione, e ci sono in ballo ancora tre competizioni da portare a termine. Se mai ce ne fosse bisogno, ancora una volta, Chiesa ha dimostrato che le sue caratteristiche per questa squadra sono fondamentali, per provare ad arrivare fino in fondo in tutti i tornei in questa, complicata, stagione.