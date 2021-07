Juventus – Chiesa vince il premio per il gol più bello della stagione

Oggi Chiesa ha vinto il premio per il gol più bello della stagione 2020/21 della Juventus, quello della partita di andata contro l'Atalanta.

redazionejuvenews

Dopo una stagione ad altissimi livelli, oggi Federico Chiesa ha vinto il premio per il gol più bello della stagione 2020/21 della Juventus. A fargli vincere questo premio è stato il gol contro l'Atalanta nell'andata di Serie A. Al 29esimo del primo tempo Chiesa riceva palla sulla sinistra, supera in velocità un uomo e si avvia verso la porta, circondato da avversari. La difesa neroazzurra non aggredisce l'attaccante bianconero, aspettandosi un passaggio. Al contrario Chiesa, dal limite dell'area di rigore, guarda la porta, carica il destro e fa partire un siluro. La palla supera il portiere e si insacca in rete.

Questo piccolo riconoscimento è soltanto l'ennesimo di una stagione lunga e piena di soddisfazioni, terminata nel migliore dei modi con la vittoria dell'Europeo con l'Italia. Quello appena concluso per l'esterno bianconero è stato l'anno della definitiva consacrazione. Con la maglia della Juventus Chiesa ha collezionato 43 presenze, condite dalla bellezza di 14 gol e 10 assist. Numeri da attaccante centrale più che da esterno. Le ottime prestazioni gli hanno fatto guadagnare un biglietto per Euro2020, dove è stato uno dei protagonisti assoluti della cavalcata Azzurra. Partito dietro Berardi nelle gerarchie di Roberto Mancini, Chiesa ha saputo dimostrare tutte le sue qualità fino a guadagnarsi, con merito, il posto da titolare. Per lui 2 gol pesantissimi in 7 partite.

Tutte queste grandi prestazioni hanno messo l'esterno juventino sotto i riflettori. Moltissime grandi squadre si sono dette interessate a lui. La Juventus però ha deciso di fare muro e di rifiutare qualunque tipo di offerta. Federico Chiesa è e sarà un giocatore bianconero, almeno per tutta la prossima stagione. La dirigenza ha deciso di puntare forte sul giovane italiano e Massimiliano Allegri non vede l'ora di poterlo vedere in campo, arma utilissima nella sua nuova Juventus. Poi per il futuro chissà, quel che è certo è che, almeno per ora, Federico non si tocca.