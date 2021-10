Il futuro della Juventus? Largo alla qualità con Chiesa e Locatelli titolari

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus Franco Causio ha parlato dell'incredibile momento di forma di Chiesa e Locatelli

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus Franco Causio ha parlato dell'incredibile momento di forma di Federico Chiesa: "Chiesa brilla sempre, è uno dei pochi che non si risparmia mai. Anzi, dovrebbe proprio risparmiare qualche energia in più per arrivare più fresco negli ultimi 30 metri. Ha tutto, deve soltanto disciplinarsi un po’. Sono perfettamente d’accordo con Allegri e credo che ci riuscirà, perché Massimiliano è un maestro in questo. E Chiesa stesso con il tempo e l’esperienza imparerà a gestire le energie al meglio. Ha uno scatto e un dribbling che quando parte non lo prendi più e va al tiro. Tanti mi hanno chiesto se mi assomiglia, ma con me non c’entra niente. Io giocavo sul centrodestra, andavo sul fondo per crossare, il mio era un gioco diverso. Lui rispetto a me ha più potenza, scatto e tiro. Do ragione ad Allegri, vedo per Chiesa un futuro da seconda punta".