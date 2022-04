Per Chiellini futuro in MLS

Il difensore e capitano della Juventus dovrebbe lasciare la Vecchia Signora alla fine della stagione, e per lui potrebbe essere pronta un'avventura in MLS

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dalle ultime cinque giornate di campionato, che diranno molto di quello che sarà la prossima stagione bianconera: la squadra di Massimiliano Allegri è attesa da Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina, con la finale di Coppa Italia contro l'inter, in programma l'11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, che si collocherà tra le sfide contro Genoa e Lazio. Sei partite alla fine di una stagione fatta di molti alti e bassi, con l'obiettivo minimo del quarto posto che la Vecchia Signora dovrà difendere dagli assalti delle inseguitrici, e con una Coppa Italia che la squadra vuole conquistare per bissare il successo del prossimo anno. A bocce ferme poi la dirigenza parlerà con Allegri per pianificare il prossimo anno, anche se qualche movimento è già in atto sul mercato e sui rinnovi dei contratti.

Per quanto riguarda i rinnovi, la Juventus ha allungato i contratti di Cuadrado e Perin, che nei giorni scorsi hanno firmato i loro nuovi accordi, e dovrebbe chiudere presto quello di De Sciglio. Oltre a loro, la situazione di Paulo Dybala è stata già dibattuta, con l'argentino che andrà in scadenza e non rinnoverà, e che probabilmente avrà compagnia da parte di Federico Bernardeschi, il cui contratto la dirigenza non ha in piano di rinnovare. Oltre a loro poi c'è il discorso relativo al capitano Giorgio Chiellini, che quasi sicuramente concluderà a fine anno la sua avventura sul campo con i colori bianconeri.

Per lui è già pronto un posto in società, ma non è detto che il numero 3 possa mettersi subito dietro la scrivania: il difensore classe 1984, stando ad indiscrezioni sempre più crescenti e confermate anche in Inghilterra, il prossimo anno dovrebbe giocare in MLS, con la squadra ancora da decidere ma con un'ultima stagione da giocatore prima di annunciare il suo ritiro definitivo dal calcio.