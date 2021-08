Juventus – Chiellini: “Mi porto ancora dentro la vittoria dell’Europeo”

In un articolo pubblicato su La Stampa, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha ricordato la vittoria dell'Europeo.

Domenica 11 luglio 2021, l'Italia di Roberto Mancini batte in finale di Euro2020 l'Inghilterra e si laurea campione d'Europa. E' passato un mese esatto da quell'incredibile serata, una vittoria che rimarrà impressa per sempre nei cuori di ogni tifoso italiano e non solo. Tanti i protagonisti di quell'impresa indimenticabile: da Insigne e Chiesa , passando per Jorginho e Barella , fino ad arrivare a Donnarumma e Chiellini . Oggi il difensore centrale della Juventus, fresco del rinnovo di contratto con i bianconeri , ha ricordato quelle emozioni in un articolo pubblicato sulle pagine de La Stampa:

I giorni in Sardegna, l’esordio a Roma, i sorrisi delle cene a Coverciano, l’abbraccio di Vialli e Mancini, l’inno cantato a squarciagola, la vittoria contro il Belgio, ‘o tir a giro, Wembley, la finale in casa loro, i messaggi di Salva, la conquista “centimetro dopo centimetro”, Donnarumma che para, l’esplosione di gioia, gli abbracci con Manu, la Coppa in cielo e poi nel letto con Bonnie, Mattarella, Draghi, la gente in strada, il rumore dell’amore, un MEME che mi accompagna ormai ovunque, ma soprattutto le facce di ogni mio compagno e di tutto il team azzurro: timorose, coraggiose, consapevoli, incredule, in estasi. Me le porto tutte dentro. Perché vincere un Europeo è qualcosa che va oltre l’ordinario e in ogni flash ringrazio queste persone straordinarie che mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio che non dimenticherò mai». Ora però testa al campionato, che il difensore della Juventus vorrà vincere come fatto con l'Europeo.