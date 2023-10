Juventus, 15 anni fa l’esordio di Chiellini con i bianconeri

Siamo al 75' e Giorgio entra per la prima volta in campo con la nostra maglia, prendendo il posto di Pavel Nedved. Per la cronaca la partita contro i siciliani finisce 1-0 grazie alla rete di Del Piero, messa a segno nel primo tempo. Questa è soltanto la prima di una serie di date che andrà a comporre una storia fantastica che lo vedrà indossare i nostri colori 561 volte in gare ufficiali.