Juventus, nuovo nome per il centrocampo: Cherubini studia l’affare

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo e tra i vari nomi sul tavolo c'è anche un calciatore dell'Hellas Verona.

La Juventus ha necessità di rinforzare il centrocampo, questo è ormai noto a tutti. Il club bianconero, nonostante l'arrivo di Zakaria nel calciomercato invernale, vuole regalarsi un nuovo innesto per la prossima stagione. Oltre ai soliti nomi che circolano ovunque come Jorginho , Pogba e Gravenberch, la Vecchia Signora, secondo quanto riportato da fichajes.net, avrebbe messo nel mirino Adrien Tameze , centrocampista dell' Hellas Verona . La mezzala dei gialloblù è un punto fermo della rosa di Tudor , viste le 31 presenze stagionali, praticamente sempre in campo. L'ex Nizza in questa stagione ha avuto un exploit importante, siglando ben 4 reti e 2 assist, bottino niente male per un interno di centrocampo.

Come detto in precedenza, il club bianconero, nella prossima stagione, dovrà rinforzare la mediana con almeno due acquisti. Infatti, Arthur e Rabiot sono in bilico, mentre McKennie è sempre molto seguito ed ha diversi estimatori in tutta Europa. Ovviamente l'eventuale arrivo di Tameze porterebbe in dote un buon centrocampista da usare prevalentemente per il turnover e magari per far rifiatare qualche altro calciatore, visto che anche il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni, un vero e proprio innesto low-cost. La concorrenza però non manca, visto che il camerunense ha già attirato le attenzioni del Napoli, pronto ad accaparrarselo per la prossima annata.