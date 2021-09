Juventus-Chelsea: le formazioni ufficiali

Le squadre tra poco in campo

La Juventus scenderà tra poco in campo nella sfida contro i Campioni d'Europa in carica del Chelsea. La squadra allenata da Tuchel arriva a Torino dopo aver vinto la prima giornata in casa contro lo Zenit, ed appaiata in classifica ai bianconeri: la partita di questa sera potrebbe segnare le gerarchie del girone, in vista poi delle prossime sfide. Entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni uomini: il Chelsea ha perso Kante contagiato dal COVID, mentre la Juventus dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti Paulo Dybala e Alvaro Morata. Scelte quasi obbligate quindi per Massimiliano Allegri, che davanti a Szczesny schiererà Danilo e Alex Sandro sulle fasce, con Bonucci e De Ligt al centro; in mediana agiranno Bentancur, Locatelli e Rabiot, con i tre davanti che saranno Cuadrado, Bernardeschi e Chiesa.