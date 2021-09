Juventus-Chelsea: designato l’arbitro del match

I bianconeri in campo mercoledì allo Stadium

redazionejuvenews

La Juventus ha ottenuto nella giornata di domenica la seconda vittoria in campionato della stagione, con i bianconeri che si sono preparati al meglio alla sfida che li vedrà affrontare il Chelsea nella partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria all'esordio contro il Malmo, che ha visto i bianconeri imporsi per 0-3 in casa degli svedesi, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa ora dalla sfida più affascinante e difficile del gruppo, quella contro i campioni d'Europa in carica del Chelsea, che arriveranno a Torino per giocare una partita che definirà, in parte, le gerarchie per il primo posto del gruppo.

Una partita che arriva in un momento delicato per la Juventus, che nella partita di domenica contro la Sampdoria ha perso Paulo Dybala ed Alvaro Morata: i due, come sottolineato dallo stesso Massimiliano Allegri davanti alle telecamere dopo la partita, salteranno sicuramente la partita contro la squadra di Tuchel, e anche il derby in programma sabato prima della sosta per le Nazionali. Una grande tegola per i bianconeri, che dovranno fare a meno dei due loro attaccanti per due partite cruciali per il proseguo della stagione. Mercoledì dovrebbero quindi avere spazio Kean e Kulusevski, sostituti naturali del numero 9 e del numero 10, che avranno la grande chances di mettersi in mostra cercando di non far rimpiangere i due titolari.

Intanto la UEFA ha reso noti i direttori di gara per la prossima giornata di Champions League: la partita tra Juventus e Chelsea valida per la seconda giornata del girone di Champions League, e in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium, verrà arbitrata dallo spagnolo Jesús Gil Manzano, che verrà coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado. Quarto uomo sarà José Luis Munuera, mentre al VAR agirà Juan Martínez Munuera, Assistente VAR Pol van Boekel.