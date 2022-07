Juventus-Chelsea sarà una sfida nella sfida: Chiellini contro Lukaku

Questa sera Chiellini affronterà di nuovo Lukaku in uno scontro di altissimo livello. Riuscirà il difensore della Juventus a fermare Big Rom?

redazionejuvenews

Questa sera all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Chelsea campione in carica. Sarà un match difficilissimo per i bianconeri, che si troveranno di fronte una delle migliori squadre d'Europa: vincere sarà tutto tranne che scontato, viste anche le assenze di Dybala e Morata. I ragazzi di Allegri dovranno dare il loro massimo per cercare di portare a casa il risultato e lasciarsi alle spalle il bruttissimo inizio di stagione. L'obiettivo principale per la Juventus sarà cercare di mantenere la porta inviolata e fermare il fortissimo attacco del Chelsea. Allegri si affiderà quindi all'esperienza di Giorgio Chiellini, l'unico in grado di fermare Romelu Lukaku.

Lo scontro tra Lukaku e Chiellini è ormai un grande classico del calcio contemporaneo. In carriera i due si sono incontrati già sette volte, con il difensore della Juventus che ha avuto la meglio nella maggior parte delle occasioni: quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Big Rom è riuscito a segnare un solo gol contro Chiellini, su calcio di rigore nell'ultimo derby d'Italia vinto dalla Juventus per 3 a 2. In tutte le altre occasioni l'ex attaccante dell'Inter è rimasto a secco, fermato alla perfezione dall'esperto difensore italiano.

Nel corso di Euro2020, i due si sono affrontati ai quarti di finale, quando l'Italia di Chiellini ha battuto il Belgio di Lukaku. Anche in quell'occasioni il centrale della Juventus è riuscito a ingabbiare il bomber belga, impedendogli di fare il suo gioco. L'attaccante del Chelsea, infatti, è un giocatore fenomenale spalle alla porta e in ripartenza. Il suo fisico possente gli permette di difendere la palla con grande efficacia e di vincere ogni contrasto nei corpo a corpo in velocità. Chiellini lo sa bene, e proprio per questo lo marca a uomo, costringendolo a giocare nello stretto. Così facendo questa sera proverà la pericolosità offensiva del belga... e si spera anche quella del Chelsea.