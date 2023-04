Juventus, il precedente in Champions con lo Sporting del 2017

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con un approfondimento sulla gara del 2017 in Champions , ai gironi, tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona. Ecco il comunicato: "Oltre a un'amichevole estiva giocata al Delle Alpi nel 1995, a Torino c'è un precedente ufficiale tra Juventus e Sporting Lisbona. Una gara di Champions League, una sfida davvero molto emozionante. LE SCELTE DEL MISTER Juventus-Sporting Lisbona chiude l'andata del girone. I bianconeri vi arrivano dopo una sconfitta a Barcellona e una vittoria in casa con l'Olympiacos. Allegri opta per il 4-2-3-1: Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

COSTRETTI ALLA RIMONTA La gara inizia subito in salita. Su una conclusione respinta da Buffon, la palla carambola su Alex Sandro e si infila in rete. Sono trascorsi 12 minuti, la Juve è chiamata a un'immediata risposta. IL TOCCO DEL PIANISTA A suonare la carica è Pjanic. Poco prima della mezzora, Miralem inventa un calcio di punizione dalla traiettoria perfetta. L'attuale portiere della Roma, Rui Patricio, non può far altro che accompagnare con lo sguardo la sfera, destinata a finire alle sue spalle. IL SIGILLO DI MARIO L'equilibrio non si spezza fino a 6 minuti dal novantesimo. La Juve riesce a passare grazie a un cross di Douglas Costa, subentrato in corso d'opera, deviato di testa da Mario Mandzukic.