Juventus-Cesena: la probabile formazione bianconera

Prima uscita stagionale per la squadra di Allegri

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, tornato in bianconero dopo due anni di lontananza, nei quali Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo dopo hanno ereditato il suo lavoro, vincendo rispettivamente uno Scudetto e una Coppa Italia con una Supercoppa Italiana, che non sono però bastate ai due per essere riconfermati. Allegri è stato quindi richiamato alla fine dello scorso anno, con Pirlo allontanato dopo la sua prima esperienza in panchina.

Il ritorno di Allegri ha riportato entusiasmo in casa bianconera, con il tecnico che sarà chiamato a rivincere lo Scudetto prima di tutto, e poi a fare bene in Europa, per riportare a Torino quella Champions League che manca da troppi anni. Per farlo Allegri avrà bisogno di tutta la squadra e dei senatori, che ritroverà ad inizio agosto di ritorno dalle vacanze dopo le partite con le Nazionali. Oggi la Juventus scenderà in campo per la prima amichevole della stagione, in programma alla Continassa contro il Cesena. I bianconeri proveranno alcune delle cose fatte in questi giorni di allenamento, anche se la squadra è ancora a ranghi ridotti per l'assenza dei molti nazionali, che da lunedì inizieranno a fare il loro rientro.

Allegri ritroverà così mano mano tutti i giocatori, con l'amichevole contro il Monza della prossima settimana che vedrà alcuni di loro scendere in campo. Curiosamente, la partita in programma questo pomeriggio contro il Cesena riporta alla mente la prima amichevole della prima avventura del tecnico toscano in bianconero. Nel 2014 infatti la prima uscita stagionale della prima Juventus targata Allegri fu proprio contro il Cesena: la partita venne giocata al Manuzzi e terminò 0-0, dando il via ai cinque anni di Allegri, nei quali la Juventus si impose in Italia per cinque anni consecutivi, sfiorando per due volte la Champions League, persa in finale contro Barcellona e poi Real Madrid.

Questo pomeriggio squadra a ranghi ridotti, con la formazione che dovrebbe essere la seguente.

JUVENTUS (433): Perin; De Sciglio, Rugani, Dragusin, Pellegrini; McKennie, Fagioli, Ranocchia; Pjaca, Soulè, Marquez.