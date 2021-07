Juventus – Contro il Cesena, gol e infortunio per McKennie

Nell'amichevole contro il Cesena McKennie è stato tra i migliori in campo. Possibile protagonista della Juventus di Allegri?

redazionejuvenews

Nella prima amichevole della Juventus targata Allegri bis, uno dei protagonisti della partita è stato Weston McKennie. Il centrocampista americano ha giocato una partita veramente convincente da mezz'ala nel 4-3-3, segnando addirittura un gol. Nelle idee iniziali di Massimiliano Allegri, il centrocampista classe 1998 non sarebbe dovuto essere un titolarissimo del centrocampo bianconero, ma dopo quanto visto ieri la situazione potrebbe essere cambiata. Il nuovo allenatore della Juventus ha intenzione di rivoluzionare il centrocampo, aumentando l'intensità e la fisicità. Meno palleggio e più aggressività. Per questo motivo giocatori come Arthur e Ramsey potrebbero non essere adatti ai nuovi schemi tattici della squadra.

Al contrario Bentancur e Rabiot saranno valorizzati, e dal mercato si aspetta con ansia Manuel Locatelli. E McKennie? L'ex centrocampista dello Schalke è un ibrido, a metà tra queste due categorie. Non essendo particolarmente alto (1,77 m), la sua dote migliore non può essere il fisico. Allo stesso tempo però la sua aggressività lo rende un centrocampista completo, in grado di aggredire gli avversari in ogni zona del campo. Nella Juventus probabilmente non esiste un altro giocatore con queste caratteristiche. Non a caso lo scorso anno Weston ha trovato molto spazio, giocando anche in diversi ruoli, perfino come esterno a tutta fascia.

Il prossimo anno nelle rotazioni di mister Allegri, McKennie troverà sicuramente posto, forse non da titolare ma da sostituto di lusso. Nessuno però può saperlo con certezza. Quel che sembra chiaro è che Allegri apprezza molto il centrocampista americano, tanto che ieri dopo il suo gol gli ha urlato: "Devi fare almeno dieci gol, Weston!". Sfortunatamente però il classe 1998 è rimasto in campo soltanto 45 minuti sostituito tra primo e secondo tempo per via di un piccolo problema fisico. Secondo La Gazzetta dello Sport, McKennie avrebbe accusato “un problemino al ginocchio, conseguenza di un’entrata da dietro che potrebbe aver provocato una lievissima distorsione”.